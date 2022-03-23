اعترافات المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من محل بالدرب الأحمر

تواصل نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع مسجل خطر سرق مشغولات ذهبية من محل تجاري.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وأن المضبوطات من داخل محل تجاري يعمل به، وأن أنفق المبلغ المستولى على احتياجاته الشخصية.

وتبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من صاحب أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبيَّن أنه عامل "مقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بني سويف" وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر" ومبلغ مالى.

وباستدعاء المجنى عليه وتعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.