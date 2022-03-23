رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نتابع أسعار «أهلا رمضان» باستمرار

شن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، جولة ليلية بمعارض أهلا رمضان، ويرافقه إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة وأسامة العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة وإيهاب زهدي أمين مساعد صندوق الغرفة ومحمد السيد مدير الغرفة، أمام ديوان المحافظة بحديقة الشيخ زايد.

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، التزام جميع التجار المشاركين فى معارض أهلا رمضان التي نظمتها الغرفة التجارية بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين بالتخفيضات المحددة منذ بداية انطلاق المعارض وطوال فترة إقامتها خلال شهر رمضان وذلك رغم زيادة أسعار الدولار.

وأشار المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، إلى أن التخفيضات مستمرة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، لافتًا إلى أن الغرفة تراجع وبكل دقة حركة الأسعار من المنبع لرصد أي زيادة محتملة لأي سلعة بالمعرض مع التزام كامل بمنح التخفيضات المقررة من الغرفة بما يقل عن السوق، مشددًا على أن الهدف من المعارض التي أقامتها الغرفة التجارية هي البيع بأقل من السوق فى إطار الدور المجتمعي الغرفة التجارية لدعم المواطن.

وكشف عثمان، عن استمرار جميع معارض الغرفة بأنحاء مدن ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان وبنفس الشروط والتخفيضات التى أعلنتها الغرفة، مشددًا على الرقابة والمتابعة الميدانية له الأعضاء مجلس إدارة الغرفة عليها بالتعاون مع مباحث التموين على الأسعار بشكل يومي ليلًا ونهارًا.

وعبر رئيس الغرفة عن ثقته في التجار ودافعهم الوطني ورغبتهم الحقيقية في مواجهة غلاء الأسعار والسيطرة عليه بدليل المشاركة الكبيرة في التخفيضات في الأسعار.

ودعى رئيس الغرفة مواطني الإسماعيلية لزيارة معارض أهلا رمضان للاستفادة من العروض المقدمة على كافة أنواع السلع مع الإبلاغ الفوري عن أي شكوى تتعلق بالمعارض بمقر الغرفة أو مندوبها بالمعرض.