الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان الإسماعيلية للسينما يستضيف العرض الأول لـ«صرة الصيف»

المخرج سالم بلال
المخرج سالم بلال

أقيمت مساء اليوم عروض مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات الدورة الـ ٢٣ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحضور عدد من مخرجين الأفلام.

وعقب العروض أقيمت ندوة أدارها الصحفي أسامة فطين، لمناقشة أحداث الفيلم المغربي “صرة الصيف” للمخرج سالم بلال.

وأعرب المخرج  سالم بلال خلالها، عن سعادته بمشاركته بالعرض الأولى للفيلم بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، كأحد المهرجانات الدولية الكبرى، وأن اختيار اللجنة للفيلم جائزة بحد ذاته، كما توجه بالشكر للقائمين على المهرجان لاختيارهم مجموعة أفلام المتنوعة ودسمة.

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وقال سالم بلال إنه مخرج من مختبر الصحراء السينمائي جاء هذا المختبر لتنمية الثقافة الحسينية والتعبير عنهم، من المختبر السينمائي، وهو صندوق تم  تأسيسه ٢٠١٥ للحفاظ على تراث الحسينية، وتشجيع شباب المنطقة لدخول مشاريع السينما، وتأهيل الشباب من خلال دورات تدريبية.

وأشار "بلال" أنه سعيد بتجربته الأولى كمخرج سينمائي، خارج إطار الاخراج المسرحي المعتاد عليه.

استغرق تصوير الفيلم سنتين، ودارت فكرته عن  أهالينا البدو في الصحراء و كيفية تعاملهم مع علاج أنفسهم وعلاج الحيوانات بطريقة خاصة بهم.

أشاد الحضور بفكرة الفيلم لتعرفهم على ثقافة جديدة للمغرب، غير المتعارف عليها، لكن تم التحفظ على عدم وجود الموسيقى من وقت لآخر، خاصة أن المكان الذي تم تصوير فيه هو مكان روحاني.

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وأكد على أن آراء الحضور من نقاد ومخرجين ذو خبرة، تؤخذ في عين الاعتبار، وسيتم مراعاته في أفلامه القادمة، خاصة وأن الفيلم في عرضه الأول بأولى تجاربه السينمائية، مختتما كلامه بدعوة الحضور للبحث عن ثقافة الحسينية المغربية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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