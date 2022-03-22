قبل منتصف الليل.. قمة ثلاثية يرأسها السيسي وانخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات

الثاني والعشرون من مارس كان يوما مليئًا بالأحداث الساخنة، خاصة على المستوى المحلي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر كغيرها من دول العالم جراء الحرب الأوكرانية_ الروسية، وكان أبرز ما شغل المواطنين والمترددين على محركات البحث هي متابعة الإجراءات الحكومية لفك زمام الأزمة.

وفي السطور الآتية نجمع لكم أبرز الأخبار التي حدثت قبل منتصف الليل:

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن زايد ونفتالى بينيت فى شرم الشيخ

صرّح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، اليوم الثلاثاء، في مدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وقال راضي إن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

بنكا «الأهلي» و«مصر»: 13 مليار جنيه حصيلة اليوم الأول لشهادات الـ18%

أعلن بنكا الأهلي ومصر، أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18 %، والتي أطلقها البنكان أمس وتصل مدتها إلى عام واحد، قد بلغت أكثر من 13 مليار جنيه في اليوم الأول لها، كما ارتفعت معدلات التنازل عن الدولار بالبنكين إلى أكثر من 50% مقارنة باليوم السابق.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18 % التي أطلقها البنك أمس بلغت في اليوم الأول 8 مليارات جنيه، فيما بلغت الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بالبنك 30 % ة و50% في شركة الأهلي للصرافة وحدها.

الإفتاء: شهادات الاستثمار حلال وجائزة

موجة من الجدل والشائعات صاحبت إصدار الشهادات الاستثمارية ذات فائدة الـ 18%، و وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تحرم شرائها والانتفاع بها فخرجت دار الإفتاء لتحسم كل هذا الجدل، قالت إن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

وأضافت الدار في تدوينة على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنَّ الشهادة حلال للأسباب التالية:

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربا؛ ليس بصحيح.

5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ختام التعاملات بنحو 10 جنيهات للعيار الواحد بعد ارتفاع في بداية التعاملات وطول اليوم.

ويقدم «الدستور» نشرة يومية لحظية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات.

وأضاف «مغربي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اسعار الذهب سجلت انخفاضًا ملحوظًا بعد ارتفاع دام طوال اليوم، وبعد توتر البورصات العالمية.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار 18 883 جنيهًا

عيار 21 1030 جنيهًا

عيار 24 1177 جنيهًا

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما شهدت أسعار الذهب في مصر توترًا بسبب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

موعد انتهاء الترم الثاني 2022 للجامعات والمدارس

ساءل الكثير من الطلاب على موعد انتهاء الترم الثاني 2022 للعام الدراسي الحالي، عقب انتهاء امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي 3 فبراير الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، والحافظ على استمرار العملية التعليمية بجانب الحفاظ على صحة وسلامة والطلاب.

موعد انتهاء الترم الثاني 2022

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات ملتزمة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني ومن المقرر أنه يستمر لمدة 16 أسبوعًا على أن يتم انتهاء الترم الثاني 2022 دراسيا يوم ٦ يونيو وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2022 خلال شهري يونيو و يوليو.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا ومنع دخول أي طالب امتحانات الترم الثاني 2022 لم يحصل على تطعيم كورونا من دخول الحرم الجامعي وأداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

كيروش يستقر على الشناوى لحراسة مرمى المنتخب أمام السنغال

رياضيًا يهتم الكثير بمتابعة آخر أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم تمهيدًا للقائه بمنتخب السنغال في مباراتين تأهيلتين لكأس العالم بقطر، وحسم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مصير حراسة مرمى «الفراعنة» فى مباراتى السنغال، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالى، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، التى تستضيفها قطر فى نهاية العام الجارى، قبل أن تُقام مباراة الإياب فى العاصمة السنغالية داكار، الثلاثاء المقبل. ووفقًا لمجموع نتائج المباراتين سيتحدد المنتخب المتأهل إلى المونديال.

واتفق «كيروش» مع معاونيه على تجهيز محمد الشناوى لحراسة مرمى المنتخب فى المباراتين المصيريتين، بسبب الخبرات الكبيرة، التي يتمتع بها حارس الأهلى، مقارنة بزميله محمد أبوجبل، الحارس الثانى فى قائمة «الفراعنة».

ووجه المدرب البرتغالى معاونيه بالبدء فى تجهيز «الشناوى» بشكل جيد خلال التدريبات، من الناحيتين الفنية والمعنوية، فى ظل تراجع مستواه ومستوى و«أبوجبل» مع الأهلى والزمالك خلال الفترة الأخيرة، ما يحتاج استعدادات خاصة من جانب الجهاز الفنى، ومجهودًا كبيرًا من الحارسين للوصول إلى المستوى المطلوب قبل مباراتى السنغال.