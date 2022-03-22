الرئاسة الروسية تحذر كييف من المماطلة فى المفاوضات

بعد تصريحات زيلينسكي..

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الإطالة في العملية التفاوضية أمر غير مرغوب فيه، قائلًا: "أوكرانيا دولة سيادية، ولا بد أن تكون لديها إجراءات داخلية ما. لكن هناك ما عدا ذلك مواضيع مطروحة على طاولة المفاوضات الجارية بين الوفدين (الروسي والأوكراني)".

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن ذلك جاء تعليقًا من "الكرملين" خلال مؤتمر صحفي على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن "ضرورة إجراء استفتاء شعبي حول المواضيع قيد المناقشة بين وفدي كييف وموسكو التفاوضيين".

ورفض بيسكوف الكشف عن تفاصيل هذه المواضيع، مشيرًا إلى أن نشرها سيضر بالعملية التفاوضية، "التي كنا نتمنى أن تجري بوتيرة وجدية أكبر بكثير مما هو عليه الآن".

وردًا على سؤال عن إمكانية إجراء الاستفتاء بعد إتمام الطرفين بلورة المقترحات الممكن إعلانها للجمهور، قال بيسكوف إن "هذا الأمر مرتبط بعدد من المعايير" التي يجب أن يناقشها الفريقان الروسي والأوكراني.. لدى فريقنا التفاوضي كامل الصلاحيات والخبرات الضرورية والإرادة السياسية الضرورية لرئيس الدولة، وبعد ذلك فسيكون الدور هو دور الطرف الأوكراني".

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسي سلم كييف منذ وقت طويل مشاريع وثائق رد الجانب الأوكراني على بعضها ولم يرد على البعض الآخر.

وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي، عن أن أي حلول وسط قد يتم التوصل إليها مع روسيا، يجب أن تطرح على استفتاء شعبي في أوكرانيا، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بضمانات الأمن ومسألة القرم ووضع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.