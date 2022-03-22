وزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بالجيزة غدًا

تفتتح محافظة الجيزة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً معرض “أهلًا رمضان” المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومسئولي الغرفة التجارية بالمحافظة.

ويتيح المعرض المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، وفق رؤية الدولة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في اجتماع الحكومة اليوم، أن الحكومة تدرس مد فترة المعارض، مدة أطول من المقررة حايلا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن معارض"أهلا رمضان" تبدأ في السنوات الماضية قبل شهر رمضان الكريم بأسبوع واحد فقط، ونظرا للفترة الاستثنائية الحالية فإن رئيس مجلس الوزراء طالب باستمرار تلك المعارض طوال فترة شهر رمضان .

وأضاف في تصريحات إعلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مجلس الوزراء لمحاولة مد معارض "أهلا رمضان" لفترة أكبر بعد شهر رمضان، وهو إحدي أدوات الحماية المجتمعية التي توفرها الدولة المصرية .

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي الذي وضعته الدولة لزيادة حجم المعروض من السلع، خلال الفترة الماضية، هو ما مكن مجلس الوزراء من ضبط السوق، ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه لم يتم تحديد الفترة التي تستمر فيها معارض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أن التوجيه الآن يصب في استمرارها لما بعد رمضان.