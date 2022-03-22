الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بالجيزة غدًا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تفتتح محافظة الجيزة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً معرض “أهلًا رمضان” المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومسئولي الغرفة التجارية بالمحافظة.

ويتيح المعرض المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، وفق رؤية الدولة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في اجتماع الحكومة اليوم، أن الحكومة تدرس مد فترة المعارض، مدة أطول من المقررة حايلا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن معارض"أهلا رمضان" تبدأ في السنوات الماضية قبل شهر رمضان الكريم بأسبوع واحد فقط، ونظرا للفترة الاستثنائية الحالية فإن رئيس مجلس الوزراء طالب باستمرار تلك المعارض طوال فترة شهر رمضان .

وأضاف في تصريحات إعلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مجلس الوزراء لمحاولة مد معارض "أهلا رمضان" لفترة أكبر بعد شهر رمضان، وهو إحدي أدوات الحماية المجتمعية التي توفرها الدولة المصرية .

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي الذي وضعته الدولة لزيادة حجم المعروض من السلع، خلال الفترة الماضية، هو ما مكن مجلس الوزراء من ضبط السوق، ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه لم يتم تحديد الفترة التي تستمر فيها معارض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أن التوجيه الآن يصب في استمرارها لما بعد رمضان.

وزير التنمية المحلية مجلس الوزراء التجارى المواطنين سفير بشار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السلع السلع الغذائية تموين امس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الزمالك يرفض التراجع عن رحيل السعيد.. ويقرر إعارة عبدالله جمعة

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل

الهلال الأحمر: إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسى لحل الصراع