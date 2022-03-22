مسلسلات رمضان 2022|سما إبراهيم يتصدر بوستر دعائي جديد لـ«المشوار»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان الثلاثاء، بوستر دعائي منفرد للفنانة سما إبراهيم، أحد أبطال العمل المنتظر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضاني 2022.

ظهرت سما خلال البوستر مرتدية ملابس سوداء وذو وجه شاحب يظهر مدى الحالة التي ستطل خلالها في العمل الرمضاني.

تدور قصة المسلسل في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر الذي يقع في غرام "وردة" التي تُجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويواجه محمد رمضان عدة أزمات بسبب تورطه في عالم تجارة الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة بقيادة ضابط يُجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي.

يشارك في بطولة «المشوار» عدد كبير من النجوم إلى جانب محمد رمضان منهم الفنان أحمد كمال وأحمد مجدي، وبيومى فؤاد، وبمشاركة كل من ثراء جبيل، ندى بسيوني، حنان يوسف، كارولين أنور وملك قورة، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب، ويعرض خلال شهر رمضان على قناة dmc في رمضان.

ماهر الذي يقع في غرام "وردة" التي تُجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويواجه محمد رمضان عدة [أزمات بسبب تورطه في عالم تجارة الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة بقيادة ضابط يُجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي.

يشارك في بطولة مسلسل «المشوار» عدد كبير من النجوم إلى جانب محمد رمضان منهم أحمد كمال وأحمد مجدي، وبيومى فؤاد، وبمشاركة كل من ثراء جبيل، ندى بسيوني، حنان يوسف، كارولين أنور وملك قورة، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب، ويعرض خلال شهر رمضان على قناة dmc.