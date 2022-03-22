حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط محتكري السلع بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربيى بالاشتراك مع مديريى الصحة، حملة تموينية لتفقد الأسواق بمدينة سمنود ومركز قطور اليوم، أسفرت عن الآتي"

1- تم ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مدينه سمنود والتحفظ على (31700) قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات.

2- تم ضبط مخزن سلع غذائية بمدينة سمنود التحفظ على (73) كرتونة زيت كريستال بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية.

3- تم ضبط فراكة أرز بمركز قطور والتحفظ على (5) أطنان أرز معبأ شكائر بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر.

4- تم ضبط مخزن سلع غذائية بمركز قطور والتحفظ على 1750 كجم صلصلة- وخل - وعسل بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية.

5- تم ضبط معمل مخللات وتعبئة بناحيهةمركز قطور والتحفظ على طن ملح مجهول المصدر

6- تم تحرير 12 محضر شهادات صحية و5 محاضر سحب عينات و4 محاضر اشتراطات صحية.

وتحرر عن ذلك محاضر جنح والتحفظ علي المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.