الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قوافل علاجية بيطرية إرشادية مجانية لصغار الفلاحين بأسيوط

جريدة الدستور

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قوافل علاجية بيطرية ارشادية مجانية لصغار الفلاحين في الفترة 26 : 31 مارس الجاري بعدد من قرى مراكز المحافظة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية مجاناً وتوفير العلاج اللازم لها ورفع المعاناة عن كاهل المربي الصغير والحفاظ على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك في إطار برنامج "الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية" للعام الخامس وبمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات المعنية كالهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني التي من بينها رؤساء المراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية.

وأضاف الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه سيتم تنظيم قوافل علاجية بيطرية خلال الفترة من 26 : 31 مارس الجاري حيث من المقرر أن تكون بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط يوم السبت القادم ، وبقرية بصرة بمركز الفتح يوم الأحد 27 مارس، وبقرية بني محمد بمركز أبنوب يوم الاثنين 28 مارس ، وبقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم يوم الثلاثاء 29 مارس ، وبقرية الأقادمة بمركز ابوتيج الأربعاء 30 مارس ، وبقرية كمبوها بمركز ديروط يوم الخميس 31 مارس.

وأوضح أن تلك القوافل تقدم العديد من الخدمات من بينها إجراء فحص التناسليات وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج طفيليات داخلية وخارجية وأمراض نقص المناعة فضلاً عن تحصينات غير سيادية ومناظرة وفحص وتشخيص الحيوانات بالقوافل لكافة الأمراض الوبائية والمعدية بالاضافة إلى فحص العينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية والتي تم سحبها على هامش القوافل للفحص وإعداد تقارير فحص معملي تتضمن إرشادات ومقترحات علاجية وإعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل، لافتاً إلى أهمية توعية وارشاد صغار المربين وذلك بعقد ندوات ارشادية عن تدوير المخلفات وعمل السيلاح ودورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين من مختلف المراكز بالمحافظة تنظيم ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

اسيوط محافظة تذليل العقبات الطب البيطري الثروة الحيوانية الحملة القومية الهيئات الحكومية

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