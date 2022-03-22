ضبط تشكيل عصابي بـ 8 كيلو بانجو في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم «فرد محلى وطلقتان من ذات العيار - 8 كيلو جرام لمخدر البانجو، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة».

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.