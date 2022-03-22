أحداث الظهيرة| حقيقة تخفيض «حصة التموين» وحفل دياب وحماقي

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القرَّاء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد «الدستور» في نشرة الظهيرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القرَّاء خلال ساعات الصباح:

يناقش تنفيذ قرارات الأمس الاقتصادية.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية.

ومن المرتقب أن يناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تنفيذ قرارات لجنة إدارة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي عقدت اجتماعها الثاني، أمس الإثنين، وأصدرت عددًا من القرارات للتخفيف عن وطأة هذه التداعيات على المواطن المصري، وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي.

كما يستعرض القائم بعمل وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الوضع الوبائي لجائحة كورونا محليًا وعالميًا، كما هو مقرر منذ بدء الأزمة، والتي لم تغيب تقاريرها اجتماعًا واحدًا منذ بدءها.

كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي مع المعنيين سير تنفيذ مشروعات قرى حياة كريمة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والتي تستعد لدخولها المرحلة الثانية في مناطق أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ المشروعات الخاصة بها.

ومن المتوقع أن يتابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزرائه سير تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والاستعداد لافتتاح المراحل الأولى منها، على رأسها مشروعا العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

كما يتابع مدبولي، عملية الانتقال الحكومي للمقار الجديدة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدى تجاوب الموظفين للتعامل مع النظام الإداري الجديد الذي سيبدأ التعامل به في المقار الجديدة، إلي جانب متابعة سير عمليات تسكين الموظفين هناك.

أيضًا من المعتاد أن يناقش مدبولي سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، الأيام الماضية، خاصة فيما يخص التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتخفيف حدة آثارها على المواطنين، وإعلان القرارات عقب انتهاء الاجتماع.

ومن ضمن المهام مناقشة طلبات الوزارات والمحافظات وجهات الدولة المختلفة والبت فيها وإعلان القرارات النهائية بها، وذلك عقب اجتماع المجلس الذي بدأ قبل دقائق.

الحفل الأضخم في المنطقة.. الجمهور ينتظر عمرو دياب وحماقي بالسعودية

أصبح حفل الهضبة عمرو دياب والنجم محمد حماقي بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم الرابع والعشرين من مارس الجاري الأكثر انتظارًا في الساحة الفنية العربية خلال الفترة الأخيرة نظرًا لضخامة الحفل الذي ينتظره الآلاف.

حفل عمرو دياب ومحمد حماقي

ومع إطلاق الموقع الرسمي للحفل التذاكر إلكترونيًا نفدت خلال ساعة واحدة، ووصل الأمر إلى وجود "سوق سوداء" للتذاكر للإقبال غير المسبوق على الحفلات في المملكة.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وحماقي

ووصلت فئات التذاكر إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت فئة التذاكر الـVIP إلى 12 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا وهي أسعار كبيرة بالنسبة للحفلات الغنائية، بينما وصلت الأسعار للتذاكر العادية بالحفل من 2000 جنيه لأقل تذكرة بالحفل إلى 10 آلاف لأعلى تذكرة من الفئة العادية.

وأقدمت الجهة المنظمة للحفل على وجود ركنين من المسرح تم تخصيصهما لذوي القدرات الخاصة في المقدمة على جانبي المسرح وبأسعار قليلة للغاية وصلت إلى 1700 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يضم الحفل التقنيات الأعلى التي تحضر لأي نجم عالمي من حيث الصوت والضوء والألعاب النارية وفقًا لنجومية نجوم مصر وشهرتهم في العالم العربي وعدد من دول العالم خاصة بعد أن أصبح نجما مصر مطلوبين للجمهور بشكل كبير.

ومن المقرر أن تقام عروض فنية ورقصات استعراضية على هامش الحفل الجديد المقرر أن يتواجد به مجموعة من الجنسيات العربية، بالإضافة للسعوديين وبعض الأجانب والشخصيات الهامة من البعثات الدولية والدبلوماسيين.

وتم تحديد 9 بوابات لدخول الجمهور حامل التذاكر العادية، بالإضافة إلى عدد من البوابات الخاصة الأخرى لحاملي الفئات الأخرى ويفتح الدخول للحضور في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية للجمهور.

ويشهد الحفل الجديد الذي يقام على مسرح بولفيارد أبوبكر سالم تشديدات أمنية قبل وأثناء وبعد الحفل المنتظر.

تخفيض حصة الفرد فى البطاقة التموينية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهًا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهًا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.

وفي سياق متصل، تم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 25٪ إلى 30%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، كما تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها من السلع الأخرى.

الإحصاء يرصد حركة أسعار السلع الغذائية خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات عن حركة أسعار السلع الغذائية فى السوق المحلي خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بشهر يناير من نفس العام، والشهر المناظر من العام السابق عليه، وذلك على خلفية ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2%، والسنوى 10%، ونستعرض متوسطات أسعار أهم السلع في هذا التقرير:

بلغ متوسط سعر بيع كيلو مكرونة سائبة 10.10 جنيه في شهر فبراير 2022 مقابل 9.71 جنيه في شهر يناير 2022 بنسبة زيادة قدرها 4%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.64 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.9%.

ارتفع متوسط سعر بيع زيت بذرة قطن مخلوط لـ 25 جنيه في شهر فبراير 2022 مقابل 24 جنيه في شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%، بينما كان متوسط سعر البيع 20.99 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 19.1%.

كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو بطاطس لـ 6.99 جنيه في شهر فبراير 2022 مقابل 6.54 جنيه في شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 6.9%، بينما كان سعر البيع 3.27 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة 113.8%.

سجل متوسط سعر بيع كيلو طماطم 7.14 جنيه في شهر فبراير 2022 مقابل 4.54 جنيه في شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 57.3% بينما كان متوسط سعر البيع 3.49 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 104.6%.

بلغ متوسط سعر بيع كيلو قمح عادي بلدي 9.77 جنيه خلال شهر فبراير 2022 مقابل 9.64 جنيه خلال شهر يناير 2022 بنسبة زيادة 1.3%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 7.29 جنيه خلال شهر فبراير 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 34%.

كما بلغ متوسط سعر بيع كيلو عدس مجروش 22.33 جنيه خلال شهر فبراير 2022 مقابل 22.11 جنيه خلال شهر يناير 2022 بنسبة زيادة قدرها 1%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 18.68 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة ارتفاع 19.5%.

أوكرانيا تعلن تحرير ضاحية غربى كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الأوكراني أجبرت القوات الروسية على الخروج من ماكاريف، وهي ضاحية ذات أهمية استراتيجية في العاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكراني إن تحرير ماكاريف جاء بعد معركة ضارية بين مع القوات الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن إخراج القوات الروسية خارج ماكاريف يمنع الروس من تطويق العاصمة كييف في الشمال الغربي.

إلى ذلك، قال عمدة تشيرنيهيف، فلاديسلاف أتروشينكو إن "القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المركز الإقليمي الواقع شمال شرق كييف.

وقال في بيان:"قبل بضعة أسابيع كانت هناك بعض الاختراقات من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع، ولكن تم تصفيتها جميعا. اليوم، تسيطر القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية بشكل كامل على المدينة. مجموعات تخريبية تعمل في المنطقة، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد. تم القبض على جواسيس كانوا يرتدون زينا العسكري، وكان لديهم بطاقات هوية جنود الجيش الأوكراني، وكانوا على دراية جيدة بالموقف. حتى أن أحدهم حاول الوصول إلى اجتماع ترأسته. اتضح أنه كان جاسوسا روسيا، ضابطا".

ووفقا لأتروشينكو، تجري معارك شرسة من أجل تشيرنيهيف لأن المدينة على طريق تقدم قوات العدو.

وقال في بيان:"قبل بضعة أسابيع كانت هناك بعض الاختراقات من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع، ولكن تم تصفيتها جميعا. اليوم، تسيطر القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية بشكل كامل على المدينة. مجموعات تخريبية تعمل في المنطقة، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد. تم القبض على جواسيس كانوا يرتدون زينا العسكري، وكان لديهم بطاقات هوية جنود الجيش الأوكراني، وكانوا على دراية جيدة بالموقف. حتى أن أحدهم حاول الوصول إلى اجتماع ترأسته. اتضح أنه كان جاسوسا روسيا، ضابطا".

ووفقا لأتروشينكو، تجري معارك شرسة من أجل تشيرنيهيف لأن المدينة على طريق تقدم قوات العدو.