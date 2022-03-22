الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التربية والتعليم تطالب المديريات بتقرير عن أبرز مشاكل الامتحانات التجريبية للأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتابع المشكلات الناتجة عن امتحانات الصف الأول الثانوي. 

وأشارت إلى أن الوزارة طالبت من المديريات عمل تقارير لأبرز المشكلات للعمل على حلها وذلك بعد تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي التي سوف تنتهي اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص: “لابد من التركيز على أن الهدف هو حل المشكلات من خلال تدريب بلا درجات”.

وأضاف في تصريحه الخاص: وهذا سوف يعود بالنفع على المنظومة كلها وقت الامتحانات الحقيقية.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي العام التدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الثاني حيث حضر التدريب في مادة الفيزياء عدد (430005) طالب/طالبة على مستوى الجمهورية من إجمالي (643546) المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت (66.8%).

التعليم الفنى مشكلات الدكتور طارق شوقي الجوية امتحانات الصف الأول الثانوى وزارة التربية والتعليم اليوم الثانى وزير التربية والتعليم

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