لترك العمل.. التحقيق مع 26 عاملا بالوحدات الصحية والمنشآت الحكومية بشبراخيت

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن إحالة 26 من العاملين بالمنشآت الحكومية من مدارس ومراكز شباب وجمعيات زراعية، وكذلك وحدات صحية بقري (الربدان - لقانة - محلة فرنوي - محلة بشر ) للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

من جهته، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.