الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لترك العمل.. التحقيق مع 26 عاملا بالوحدات الصحية والمنشآت الحكومية بشبراخيت

حملات تفتيشية مكثفة
حملات تفتيشية مكثفة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن إحالة 26 من العاملين بالمنشآت الحكومية من مدارس ومراكز شباب وجمعيات زراعية، وكذلك وحدات صحية بقري (الربدان - لقانة - محلة فرنوي - محلة بشر ) للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

من جهته، شدد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي  ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

حماية المستهلك حملات بدون ترخيص محافظ البحيرة رسمية مرخصة عمال جهاز حماية المستهلك الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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