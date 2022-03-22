البورصة تواصل قفزاتها بالمستهل.. و«السوقي» يربح 19 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة، معاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة الكبري منها والقيادية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 19 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 758.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليصل إلى مستوى 11886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليصل إلى مستوى 14379 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 4714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3035 نقطة.