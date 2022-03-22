الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شهد ميناء دمياط تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء  في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و316 طنا، تشمل 6490 طن فوسفات، و2900 طن يوريا، و7477 طن أسمنت، و7449 طن رمل. 

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40 ألفا و115 طنا، تشمل 12072 طن قمح، و1738 طن خشب زان، و8100 طن سكر، و500 طن فول صويا، و7032 طن حديد، و7373 طن خردة، و3300 طن كلوريد ايثلين.
وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 912 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية و فواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان وأمريكا والهند وكرواتيا وإسبانيا وسريلانكا وسلوفينيا. 

 بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2297 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 102 ألف و709 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 117 ألفا و918 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1075 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5317 شاحنة.

دمياط ميناء دمياط

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