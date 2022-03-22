الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد أنباء رحيلة عن ليفربول.. ماذا يكشف طالع برج محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

حالة من التردد والارتباك يعيشها النجم المصري محمد صلاح، فلا صوت يعلو فوق صوت التجديد لنجم ليفربول الإنجليزي، حيث تتهافت علية الكثير من أندية الصف الأول في أوروبا.

يعتبر محمد صلاح أغلى اللاعبين حاليًا في العالم، الأمر الذي جعل إدارة ليفربول في مأزق من خلال تلبية الطلبات المادية لنجمنا المصري، وعلى صعيد الاندية الأوربية فقد فتح برشولونة ملف التعاقد معه.

وبعيدًا عن قرارت النجم المصري محمد صلاح بالبقاء في الدوري الإنجليزين أو الرحيل عنه، نكشف في السطور التالية ماذا يخبئ طالع محمد صلاح وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد صلاح.. برج الجوزاء

ولد اللاعب محمد صلاح في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، لذا فهو ينتمي لعائلة برج الجوزاء الذي يتسم بالعقلانية والتحكم في الأعصاب بقدر كبير.

كما أن مولود برج الجوزاء من الأبراج العاطفية لأبعد الحدود، بالإضافة إلى التمتع بذكاء وثقافة كبيرة تجعلة دائمًا ناجحًا في عمله وعلاقاته مع الأخرين.

ويتميز مولود برج الجوزاء بعشق المغامرات والبحث عن الشغف وكل ما هو جديد، فضلًا عن التفكير العميق وبشكل إيجابي خاصة في القرارت المصيرية.

ينتمي الجوزاء للأبراج الهوائية التي يعاب عليها المزاج المتقلب، والذي يساهم في عرقلة مسيرة النجاح، ولكن سرعان ما يتفادي المشكلة.

ماذا يكشف طالع محمد صلاح الفترة المقبلة.

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الجوزاء حالة من التذبذب على المستوي المهني، كما أن القررات غير مدروسة في هذه الفترة.

وعلى الصعيد العاطفي، يعيش مولود برج الجوزاء حالة يمكن أن تساهم في اتخاذ القرارت خاصة المرتبطة بالعمل.

نصحت خبيرة الأبراج العراقية بضرورة التريث والتفكير قبل إتخاذ القرارت الهامة والمصيرية، بالإضافة إلى تجنب سماع الكلمات المحبطة وتجنب التعامل مع الأشخاص السييئن.

وبالنسبة لمحمد صلاح فقرار الرحيل من القررات الهامة التي تحتاج إلى تفكير كبير ودراسة كافة الجوانب.

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