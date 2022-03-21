الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق تدريب ريادة الأعمال وتأهيل موظفى العاصمة الإدارية.. حصاد «التخطيط» اليوم

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مسابقة «هاكاثون مصر 2030» استهدفت روّاد الأعمال والمبتكرين، ومشاركة حوالي 100 مُمثلين عن الشباب من أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لتطوير القطاع الصحي والاقتصادي في مصر، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وبالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

https://www.dostor.org/3749691 

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، ويهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع  يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات

https://www.dostor.org/3749685 

افتتح المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات الدورة الثالثة لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية من العاملين في إدارات الشئون القانونية، وينفذها الجهاز بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، في إطار قيام الجهاز بإدارة وتنسيق عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.

https://www.dostor.org/3749650 

 

قال الدكتور علاء زهران، أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومى السابق، إن قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية خطوة جيدة لزيادة حجم المدخرات وامتصاص السيولة النقدية فى السوق المحلية لاحتواء الضغوط التضخمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها التحكم فى الأسعار ، وتخفيف الطلب المتزايد على شراء وتخزين السلع مع ثبات المعروض منها.

https://www.dostor.org/3749795 


أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ الجهاز الإداري للدولة.

https://www.dostor.org/3749654 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد ريادة الأعمال العاصمة الإدارية التنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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