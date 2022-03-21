«التخطيط»: دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة صاحبة الأفكار الجديدة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، ويهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع للوزارة وشركة بيبسيكو مصر، بالتعاون مع شركة رايز أب عن الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الخاصة بالنسخة الثانية من مسابقة "هاكاثون مصر 2030"، والتي شارك فيها أكثر من 100 متسابق يمثلون 35 فريقًا يتنافسون على الفوز بجائزة المسابقة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون بين الوزارة وشركة بيبسيكو مصر ورايز أب يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية والوزارة لدعم التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، متابعه أن البروتوكول يمثل أحد ثِمار الشراكة التنموية والنهج التشاركي.



وأضافت السعيد أن تنظيم مسابقة "هاكاثون مصر 2030" يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من دور الشباب مع التركيز على أحد الأهداف الأممية وعدد من الموضوعات المختلفة كل عام.



وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى جهود الدولة والوزارة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف حَشد الموارد والطاقات المُتاحة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كلٍ من الشباب والمرأة.



