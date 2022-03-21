الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء موجة البرد مع بداية الربيع 2022

موجة البرد
موجة البرد

يبحث العديد من المواطنين عن موعد انتهاء موجة الصقيع والبرد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية كافة التفاصيل عن انتهاء الموجة، قائلة إن السحب المنخفضة والمتوسطة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

موعد انتهاء موجة البرد مع بداية الربيع 2022

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الصقيع سوف تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء؛ ويسود غدا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا ١٨ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ١٧ درجة مئوية، شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٣٠ درجة مئوية.

موعد انتهاء موجة البرد  

ومن المتوقع أيضا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

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كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ونصحت الهيئة عدم التخفيف في الملابس حتى انتهاء الموجة.

الوجه البحري الجوى القاهرة المواطنين الهيئة العامة للأرصاد الجوية جنوب سيناء موعد انتهاء موجة البرد

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وائل لطفي

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