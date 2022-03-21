المنظمة الدولية للهجرة: قرابة 6.5 مليون شخص نزحوا داخليًا فى أوكرانيا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، بأن أكثر من 6.48 مليون شخص نزحوا داخليا في أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية هناك.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم أنه تم إعلان هذه الأرقام استنادا إلى دراسة أجرتها في الفترة ما بين 9 و16 مارس الجاري، حيث أظهرت البيانات أن حوالي 13.5% من النازحين الجدد لديهم بالفعل خبرة سابقة في النزوح خلال 2014 – 2015.

ولفتت المنظمة إلى أن كثيرا من النازحين معرضون للخطر وبشكل خاص النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والأشخاص المتأثرين مباشرة بالعنف.

وفي الوقت الذي نوه فيه تقرير المنظمة إلى أن أكثر من 60% من أرباب الأسر الذين شملهم المسح يصحبهم أطفال، فقد أضاف أن أكثر من 53% من النازحين داخليا هم من النساء وأن أكثر الاحتياجات إلحاحا – بحسب الدراسة - تشمل الأدوية والخدمات الصحية والموارد المالية.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فيتورينو، إن حجم المعاناة الإنسانية والتهجير القسري بسبب الوضع في أوكرانيا يتجاوز بكثير أي تخطيط لسيناريو أسوأ حالة، وشدد على أن هناك حاجة إلى وقف الأعمال العدائية حتى تتمكن المنظمة من الوصول إلى الأشخاص في المناطق المتضررة بشدة.