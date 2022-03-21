الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا عمانوئيل مطران طيبة يحتفل بعيد القديس يوسف

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

شارك الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع أسرة مدرسة القديس يوسف لراهبات قلب يسوع المصريات بالأقصر، في احتفالها السنوي بعيد القديس يوسف البتول.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا معطي، والأب بولس فاروق، وأسرة المدرسة، والعديد من الأصدقاء، والضيوف الأعزاء.

وخلال العظة، تحدث نيافته حول شخص القديس يوسف، كمثل للمربي والمعلم الصالح.

وفي الختام، قدّم أطفال المدرسة، وبعض الفصول الدراسية، بعض التراتيل عن شخص القديس يوسف، ثم أعطى الأب المطران البركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذا الصرح التربوي التعليمي تم افتتاحه، منذ بضعة أشهر، وينال ثناء الجميع لما هو معروف عن الأخوات الراهبات، وما لهن من تاريخ مشرف، وخبرة عريقة في المجال التربوي التعليمي.

في سياق متصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. 

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

الأنبا عمانوئيل مدرسة القديس يوسف يسوع المصريات الأب بولس فارو القديس يوسف التربوي التعليمي

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