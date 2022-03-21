الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بشرى تستقيل من مهرجان الجونة السينمائي

بشرى
بشرى

أعلنت الفنانة بشرى عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته المقبلة.

وكتبت بشرى: "فى ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر فى رحلته ويبحث عن شيء جديد وتحد مختلف، لذلك قررت أن أنهى رحلتى مع مهرجان الجونة بعد أكثر من حوالى 7 سنوات وبانتهاء فترة انتدابى".

وتابعت: "أكتفي بالفترة التى قضيتها فى تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام فى التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائى والسياحى الضخم الذى بالفعل قد كلل بنجاح كبير وكان سببًا فى توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما فى مصر والعالم كله، حتى يتسنى لى التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتى فى مشاريع أخرى تكون سببا فى إحداث نقلات نوعية فى مجالى الذى أحبه وأستثمر فيه كل طاقاتى".

واختتمت: "يكفينى دورى المعنوى بمهرجان الجونة السينمائى فقط كمؤسس مشارك بعيدا عن أى منصب او دور تنفيذى..قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتى فى يوما ما ربما ستكون مصدر الهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التى بها الكثير من القصص المشوقة و الملهمة ايضا، اتمنى لزملائى دوام التوفيق، اترككم وكلى حماس لمنصبى الجديد فى مجال الإنتاج الفنى".

واختتمت: "يكفينى دورى المعنوى بمهرجان الجونة السينمائى فقط كمؤسس مشارك بعيدًا عن أى منصب أو دور تنفيذى.. قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتى فى يوم ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التى بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة، أتمنى لزملائى دوام التوفيق، أترككم وكلى حماس لمنصبى الجديد فى مجال الإنتاج الفنى" .

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