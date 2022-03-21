الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقصاصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدٍ جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

حيث قام مركز ومدينة القصاصين الجديدة بإزالة 6 حالات تعد بمساحة 1119 م2 تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية هيئة الأوقاف المصرية، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار حملات الإزالة لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون ضد كل من تسول له نفسه التعدي علي أملاك الدولة.

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