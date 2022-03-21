الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب «السرعة».. مصرع طفلة فى حادث دراجة بخارية ببورسعيد

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة الجنوب بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، حادثا أليما، نتجت عنه وفاة طفلة عمرها 9 سنوات، بعدما صدمتها دراجة بخارية مسرعة.


وتلقي اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل علي الفور فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث، وقام بمناظرة الجثة بالمشرحة، واستمع إلى أقوال أسرتها وشهود العيان، ويجري استكمال التحقيقات، لإصدار تصريح الدفن.

وكان قد تم نقل جثمان فاطمه الزهراء عباس حلمى،  وتبلغ من العمر 9 سنوات، لمستشفي 30 يونيو التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بنطاق حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، وتبين أنها أصيبت في حادث دراجة بخارية، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن لدي أسرة الطفلة التي لقت مصرعها نتيجة الحادث، وتجمعت الأسرة وأهالي المنطقة، أمام المشرحة، وذلك في انتظار إصدار النيابة العامة تصريحًا بالدفن، وذلك حتي يتم إيداع جثمانها مثواه الاخير بمقابر بورسعيد.

ملابس الاثنين مصرع تحقيق طفلة هيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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