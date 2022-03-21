الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التربية الخاصة

منتجات مدارس
منتجات مدارس

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المعرض السنوي لمنتجات مدارس التربية الخاصة، والذي أقيم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة للمعرض والتي تضم " المنتجات اليدوية والمشغولات، ومنتجات المدارس الفنية، بمشاركة مدارس النور للمكفوفين، والأمل بنات بسوهاج، والفكرية بسوهاج، والأمل بجرجا، والأمل بالكوثر، والفكرية بطهطا"، كما تفقد مشغل الملابس الجاهزة بالمدرسة، مشيدا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة.

وعلى هامش الافتتاح شهد المحافظ الحفل السنوي لمدارس التربية والخاصة، حيث قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية، والاستعراضات".

كما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض " full home" للموبيليا والإثاث والديكور، بتخفيضات تصل إلى 30% لأهالي المحافظة، تحت شعار "احنا سند لبعض"، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، و النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، والمهندسة إلهام فتحي منظمة المعرض، وعدد من أعضاء المجلس الاقتصادي بالمحافظة.

وتفقد "الفقي" أجنحة المعرض المختلفة، والتي يشارك بها 10 عارضين، ويضم أثاثا من غرف نوم، وأطفال، وسفرة، وأنتريهات، وأثاثًا فندقيًا، وغرف مكاتب، وديكورات، حيث يستمر حتى 25 مارس الجاري بقاعة سهر الليالي خلف نادي سوهاج البحري، َويقدم تخفيضات من 10 إلى 30%.

وأكد محافظ سوهاج دعمه وتشجيعه لمثل هذه المعارض والتي تساهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تشجيع شباب المصنعين والترويج لمنتجاتهم.

فيما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، 3 معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، وذلك بنطاق حي غرب وحي شرق سوهاج، ومدينة أخميم، بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعامر عوض رئيس حي شرق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ ومرافقيه الأجنحة المختلفة بالمعارض، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، واللحوم والمجمدات بكميات كافية، وتخفيضات تصل إلى 30%، والتقى عدد من المواطنين المترددين على تلك المعارض، واستمع إلى آرائهم حول المنتجات والأسعار، حيث عبر المواطنين عن سعادتهم بتلك المعارض، مؤكدين على توافر كافة السلع بأسعار مخفضة، كما تفقد "الفقي" معرض التسوق ومستلزمات الأسرة والمقام بجوار استاد سوهاج الرياضي.

كان محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لجميع الوحدات المحلية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لإقامة معارض " أهلا رمضان " بكافة مراكز المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين طوال شهر رمضان الكريم، موجهًا مديرية التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين بالمتابعة المستمرة لتلك المعارض والتأكد من صلاحية وجودة المواد المعروضة.

يذكر أن معارض "أهلا رمضان" توفر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية الأساسية اللازمة للأسرة السوهاجية طوال شهر رمضان الكريم، حيث تضم مواد "السكر، والزيت، والسمن، والشاي، والمكرونة، والأرز، وياميش رمضان، واللحوم البلدى و المجمدة والفراخ".

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وائل لطفي

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