خبير اقتصادي: قرار رفع سعر الفائدة يساهم في احتواء معدلات التضخم

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الفائدة 1% من القرارات المتوقع اتخاذها خلال الفترة الحالية وذلك لسببين؛ الأول: قرار الفيدرالي الامريكي برفع أسعار الفائدة 0.25%.

وأضاف الإدريسي في تصريح لـ«الدستور» أن السبب الثاني يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم حيث قامت البنوك المركزية على مستوى العالم برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، مؤكدًا أن القرار يعمل على احتواء معدلات زيادة التضخم، ويقلل من حجم السيولة والطلب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان معدلات التضخم ارتفعت خلال الشهر الماضي بحوالي 2%، والشهر قبل الماضي ارتفعت بحوالي 1%.

جدير بالذكر لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا الاستثنائى صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية أواخر عام 2016، في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.