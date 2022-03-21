الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالخطوات.. كيفية حجز شقق سكن مصر 2022 ودار وجنة

سكن مصر
سكن مصر

تستمر الدولة بتسهيل الحصول على حجز شقق سكنية للمواطنين بمختلف فئاتها، وأعلنت وزارة الإسكان عن توفير حجز شقق سكن مصر 2022 الذي تعمل الدولة على عرضها جاهزة للمواطنين بمجرد التسجيل وموافاة الشروط يستلم المواطن وحدته.

كيفية حجز شقق سكن مصر 2022

ومن خلال ذلك التقرير نقدم لكم كيفية حجز شقق سكن مصر 2022 ودار وجنة والاستلام فوري عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي https://nch.shmff.gov :

هناك العديد من الوحدات المختلفة التي يتم حجزها في شقق سكن مصر وجنة ودار بداية من المساحة التي يرغب المواطنين في الحصول عليها، وكذلك المدينة التي تقع بها قبل الحجز عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي .

التقديم يكون من خلال إيصال مقدم الحجز لإرفاقها بالحجز النهائي، وذلك عن طريق فتح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال اللينك التالي " https://nch.shmff.gov"، ويتم الضغط على أيقونة بدء الحجز في تمام التاسعة صباحا.

 

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 ويتم كتابة البيانات مرة أخرى واختيار المدينة التي يرغب بها عند الحجز، ويوضع اسم المحافظة والمشروع، ثم إرفاق إيصال مقدم الحجز على الموقع أيضًا، واختيار الوحدة والمساحة، ثم الضغط علي زر الاختيار لتظهر رسالة التخصيص .

شقق سكن مصر 2022

ويستمر التقسيط لـ30 عام لأول مرة بوحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، والذي تتراوح المساحات في الوحدات ما بين 100 متر إلى 150 مترا، داخل مدن "أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - المنيا الجديدة – مدينة بدر – الشروق - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط"، وذلك فيما يخص الحجز بسكن مصر.

شقق دار مصر 2022

أما دار مصر فيشمل حجز شقق دار مصر 2022 داخل مدن "15 مايو – السادات - الشروق - العاشر من رمضان – مدينة بدر – حدائق أكتوبر- برج العرب الجديدة"، وجنة مصر  بـ"6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – الشروق - العبور- المنيا الجديدة".

الجدير بالذكر أنه تم فتح باب حجز الوحدات السكنية من أمس الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

ومن شروط التقديم أن لا يقل المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا يزيد عمره عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض، وكذلك من حصلوا على شقق بتمويل من البنك المركزي.

شقق سكن مصر شقق دار مصر 2022 صندوق الاسكان الاجتماعي وزارة الاسكان الاجتماعي https nch shmff gov

رئيس التحرير

وائل لطفي

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