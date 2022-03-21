الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء توزيع هدية رئيس الجمهورية لأهالي قنا

حياة كريمة
حياة كريمة

بدأت مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، في توزيع كراتين المواد الغذائية المعدة للتوزيع على الأهالي الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والقرى ووحدات الشؤون الاجتماعية.

وتابع خالد أبوالوفا، منسق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى بمحافظة قنا، على وصول قوافل الخير المعبأة بالكراتين، وتسليمها لجميع الوحدات المحلية في المدن والقرى ووحدات الشؤون الاجتماعية.

وقال منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، أنه قد وصلت 45 ألف كرتونة لمحافظة قنا، من أجل توزيعها على الأهالي الأكثر احتياجًا قبيل شهر رمضان المبارك، وذلك من بين مليون كرتونة سيتم توزيعها على محافظات الجمهورية.

وكان قد افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا والذي يقوم بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ و أحمد السيد وكيل وزارة التموين و محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات، ومحمد عبدالسلام السنوسي  أمين متابعة والتواصل الاجتماعي بالحزب على مستوى الجمهورية،  وهشام قدوس الأمين العام المساعد لحزب بقنا، ومحمد عبد الستار أمين شباب الحزب بقنا، ووائل ممتاز أمين الإعلام بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إقامة 11 معرضًا لـ"أهلا رمضان" بالمحافظة منها 3 معارض بمدينة قنا، بالإضافة إلى إقامة معرض فى كل مركز من مراكز المحافظة الثمانية الأخرى, لافتا ان إقامة هذه المعارض على أرض المحافظة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التوسع فى إقامة معارض أهلاً رمضان لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تصل نسبة التخفيضات على السلع المعروضة إلى 30 %، كما اطمأن محافظ قنا خلال افتتاحه المعرض على مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين.

وأضاف محافظ قنا أن هذه المعارض تم إقامتها بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين بقنا والتي شهدت مشاركة فعالة ومميزة من تجار الجملة والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن المعارض تضم جميع أنواع السلع الأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، حيث شهدت المعارض خلال اليوم الأول من افتتاحها إقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين يتم استقبالهم بها على مدار اليوم .

تنمية رمضان وزارة التموين معرض وزارة مبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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