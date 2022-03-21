الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل صعودها الحاد بمنتصف التعاملات.. و«السوقى» يربح 28 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها الحاد، لدى منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصري، على خلفية تحريك أسعار صرف الدولار بالبنوك، بالتزامن مع رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المركز صباح اليوم، والذى أسفر عن رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 28.2 مليار جنيه خلال ربع الساعة الأولى من التعاملات، ليصل إلى مستوى 736.5 مليار جنيه، مقارنة بـ708.3 مليار بختام تعاملات أمس الأحد.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 4.76%، بما يعادل 512 نقطة، ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.39%، بما يعادل 65.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 1990 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.97% ، بما يعادل 115 نقطة، ليصل إلى مستوى 3009 نقاط، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.44 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 432 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 47.9 ألف صفقة شراء وبيع. 

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