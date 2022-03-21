الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 5 آلاف حكم قضائي وضبط 17 متهمًا في حملة أمنية بالقليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ جُهودها لمكافحة الجريمة بشتي صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 17 متهما  لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4653 حكم قضائي متنوع

كما تمكنت الأجهزة من ضبط متهم هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

وزارة الداخلية حائزي الاسلحة الامن العام مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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