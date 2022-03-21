محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

أكد اللواء إبراهيم عوض رئيس وحدتي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية لمحافظة القاهرة والمتحدث الإعلامي للمحافظة غلق مسجد الحسين طوال شهر رمضان الكريم.

وأوضح عوض في تصريحات لـ"الدستور" أن غلق المسجد جاء بسبب أعمال التطوير التي سوف تجري داخله خلال شهر رمضان.

وأشار رئيس وحدتي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة إلى أن الأشغال العسكرية هي التي تقوم بالأعمال التطويرية داخل مسجد الحسين.

وتواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز التنمية الحضارية من أحياء القاهرة التاريخية وجعلها واجهة حضارية للعاصمة الدولة المصرية الثقافية بعد أن قاسمتها العاصمة الإدارية.

وأعلنت محافظة القاهرة استمرار مشروع إحياء القاهرة التاريخية والمكلف بها صندوق التنمية الحضرية - رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع محافظة القاهرة لإعادة البريق لتلك المناطق ذات المعالم الشهيرة والإرث الحضاري العريق.

وتعمل في الوقت الحالي الأجهزة التنفيذية في منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع ام الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

وتعمل اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وخالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية اجتماعتها لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

وتعتمد الرؤية العامة للمشروع على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

ويشرف على ترميم المباني، فريق متخصص مهنته استغلال الأمثل للفراغات بعد نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذي تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.