الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماهى قصة أول ساحرة رسمية بريطانية وأسرار طقوسها؟

ساحرة القرية
ساحرة القرية

آثارت الساحرة كاساندرا لاثام جونز 71 عامًا الجدل كأول شخص يُسمح له باستخدام مصطلح "ساحرة القرية"، حيث يمكن للساحرة التي تعمل لحسابها الخاص شطب مكونات جرعاتها السحرية، وعدم الكشف عن أسرارها، ومشروباتها السحرية، باعتبارها معفاة من الضرائب.

كانت كاساندرا ساحرة وامرأة حكيمة رسمية في قرية سانت بوريان في كورنوال لأكثر من 30 عامًا، تقدم خدمات السحر التقليدية مثل قراءة بطاقات التارو، والطقوس، وسحر البحر، والفنون المظلمة، والتعاويذ، وسحر الثؤلول.

كاساندرا هى ممرضة مدربة ومستشارة مؤهلة، تقوم أيضًا بواجبات  أخرى مثل الاستشارة والخدمات المجتمعية، لكن بعد أن تركتها إصابتها بالسيارة غير قادرة على العودة إلى التمريض، اختارت تغييرًا جذريًا في مهنتها، تقول إنها "لا تختلف عن أي شخص آخر في صناعة الخدمات - لكن نفقاتي غير عادية إلى حد ما".

لقد تقاعدت الآن ولكنها الآن تساعد شريكها لاتيتيا، الذي يستضيف ورش عمل عملية لمساعدة الناس على تعلم السحر الشعبي، قالت كاساندرا إن هذا أصبح عملاً رسميًا مع السلطات عندما أصبحت أول شخص يسجل مهنته على أني ساحرة القرية في عام 1996.

وتابعت: "إذا وضعت جانباً كل الدعاية والتألق والسحر، والأدوات الأخرى التي تحيط بي، فإن المحصلة النهائية هي أنت هناك لمساعدة الناس ومساعدة مجتمعك".

 

لم تصبح كاساندرا الساحرة الرسمية الأولى والوحيدة لبريطانيا حتى وقت لاحق في الخمسينيات من عمرها، بعد تعرضها لحادث سيارة لم تتمكن من العودة إلى التمريض بسبب إصابة في الظهر لذا كان عليها البحث عن طريقة جديدة لكسب لقمة العيش وقررت القيام بالسحر بدوام كامل.

واختتمت حديثها لموقع مترو: "شيء واحد سأقوله هو أنك إذا كنتي ستصبحي ساحرة، فلا تتوقعي أن تجني الكثير من المال، إنها ليست خطوة مهنية جيدة إذا كنتي تريدين أن تكوني ميسورة الحال".

 

 

 

ساحرة ساحرة القرية بريطانيا الضرائب ممرضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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