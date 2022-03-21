الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابتين تخصصوا في سرقة المواطنين بالدقهلية

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر)، بسرقة حافظة النقود خاصتها وبداخلها (مبلغ مالى- بطاقة الرقم القومى) حال سيرها بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "النشل"، مكون من (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (عدد 14 واقعة) بدائرة القسم، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج مكون من (عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (عدد 4 وقائع من بينهم الواقعة محل البلاغ) بدائرة القسم، وأرشدوا عن (عدد 3 سيارات مستولى عليها - جهاز لاب توب من داخل سيارة).

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وائل لطفي

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