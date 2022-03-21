الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تضامن بورسعيد تُكرّم الأم المثالية.. «حبيش»: قصة كفاح مُلهمة وتستحق اللقب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك بالديوان العام للمديرية.

وحرصت الدكتورة سوسن حبيش على تكريم الأم المثالية وتقديم التهنئة لها بتتويجها باللقب، وأكدت أن المديرية حينما وقع اختيارها عليها كانت مؤمنة بأن قصة كفاحها مُلهمة وتستحق هذا اللقب.

وأكدت وكيل التضامن ببورسعيد، فخرها وأبناء المحافظة بتمثيل ميرفت عويضة للمحافظة في حفلات التكريم الجاري الإعداد لها من قبل وزارة التضامن، والاحتفال الرئاسي الرسمي.

وقدمت سوسن حبيش الشكر للأم المثالية علي كفاحها خلال الـ14 عامًا في تربية أبنائها ورعايتهم ماديًا ومعنويًا، حتي وصلت بهم إلى أعلى الدرجات العلمية، في نموذج يؤكد قدرة المرأة المصرية وتحديها لظروف الحياة، وإصرارها على تحقيق الحلم.

وأكدت وكيل تضامن بورسعيد، على دعم المديرية الكامل لكل سيدة ناجحة في المجتمع، وحرصها على تكريم هذه النماذج، وإلقاء الضوء عليها لتكون منهجًا وقدوة لكل أم تواجه الحياة من أجل بناء أسرة مصرية عظيمة.

وأشادت حبيش، بأن الدكتور الصيدلي مينا عزيز والدكتورة البشرية ميرنا عزيز دليل واضح علي أن الأم المثالية ببورسعيد، رغم فراق الزوج في عام 2009، استطاعت أن تتحمل الصعاب حتى وصلا إلى ذلك الشأن.

من جانبها، قدمت الأم المثالية ببورسعيد الشكر لوكيل وزارة التضامن وفريق العمل، مؤكدة على سعادتها بالتكريم، قائلة: “ربنا أكرمني في أولادي وشوفتهم أطباء، وبيكرمني تاني بتكريمي وتتويجي باللقب أشكرك يا رب”.

وكانت قد قالت الأم المثالية: "مات بتوقف مفاجئ في القلب وسابلي معاش 700 جنيه".. بهذه الكلمات قالت الأم المثالية بمحافظة بورسعيد ميرفت عويضة ميخائيل عويضة- موظفة بشئون الطلبة بمدرسة التيمورية- إنها تحملت متاعب الحياة وكان معاش زوجها 700 جنيه فقط، بينما كان راتبها 350 جنيهًا، إلا أنها استعانت بالله وعلمت أبناءها التوكل عليه، وكان هذا الإيمان سببًا في تحقيق الحلم. 

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