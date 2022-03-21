الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ملامح السرد الروائي.. مؤتمر بقصر ثقافة الفيوم (صور)

مؤتمر بقصر الثقافة
مؤتمر بقصر الثقافة

نظم قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، مساء أمس الأحد، مؤتمر اليوم الواحد لأدباء الفيوم وذلك بقصر ثقافة الفيوم تحت عنوان (ملامح السرد الروائي في الفيوم.. حسين عبدالعليم.. حسام طه.. نموذجًا)، وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمات أمين عام المؤتمر الكاتب عصام الزهيري، وأعقبه كلمة الكاتبة بهيجة حسين رئيس المؤتمر، ثم كلمة الفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ثم كلمة الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وقد أثنوا جميعًا على الحركة الثقافية بالفيوم ونماذج كتابة القصة المشرفة والسرد الروائي.

وبدأت التكريمات بتقديم درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لأسرة الكاتب الروائي حسين عبدالعليم والروائي حسام طه والفنان الراحل محمد أبوالوفا، كما تم تكريم الكاتبة بهيجة حسين رئيس المؤتمر، وسماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، وسحر الجمال مسئول قسم الثقافة العامة بالفرع.

وتلى ذلك جلسة الأبحاث الأولى والتي قام الروائي أحمد قرني بإدارتها ومناقشة أبحاث السادة دكتور صلاح السروي، المبدع سعيد نوح، ثم جلسة الأبحاث الثانية والتي قام الدكتور محمد سيد عبدالتواب بإدارتها ومناقشة الأبحاث، الدكتور مجدي توفيق، والدكتور عمر صوفي، والقاص عيد كامل.

وأعقب ذلك جلسة الشهادات والتي قام بإدارتها الدكتور أشرف عبدالكريم والتي تم فيها مناقشة شهادات الروائي محمد جمال، الكاتبة مريم عبدالعليم، القاص عويس معوض، وقدم النائب محمد طه عليوة شهادته الشفاهية عن الروائي الراحل حسين عبدالعليم.

وجاء الختام بأمسية شعرية بمصاحبة الفنان عهدي شاكر والتي قام الشاعر محمد شاكر بإدارتها، وشارك فيها الشعراء علاء الرمحي، كريم سليم، أسامة سند، أحمد عبدالقادر، عماد الفايدي، أحمد ربيع، مروة عادل، علاء أبوجليل، محمد قاياتي.

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مؤتمر بقصر الثقافة
ملامح السرد الروائي بالفيوم مؤتمر بقصر الثقافة

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