الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مراكز متقدمة لطلاب جامعة عين شمس في الملتقى الرياضي الأول للمدن الجامعية

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شارك طلبة وطالبات المدن الجامعية في منافسات الملتقى الرياضي الأول للمدن الجامعية بالجامعات المصرية والذي نظمته جامعة السادات برئاسة ورعاية الدكتور أحمد محمد بيومي، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال المنافسات التي شارك بها طلاب ١٥ جامعة مصرية حصل طلبة وطالبات المدن الجامعية بجامعة عين شمس على المركزين الأول والثاني في تنس الطاولة طالبات والمركز الثاني في تنس الطاولة طلبة والمركز الثاني في الكرة الطائرة طالبات والثالث في كرة القدم طلبة.

جاءت مشاركة طلاب جامعة عين شمس في الملتقى تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد مدير عام المدن الجامعية، ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأحد، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بمسئولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة في المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية؛ لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلًا عن وجود 650 مستشفى تابعة لوزارة الصحة تسهم جميعها فى خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.

الاتصالات وزارة التعليم وزير التعليم طلاق محمد علي كرة الطائرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

«الخشت»: نعمل على زيادة الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والمساهمة في إنجاح مؤتمر شرم الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بعد رفع سعر الفائدة.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن