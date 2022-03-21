مراكز متقدمة لطلاب جامعة عين شمس في الملتقى الرياضي الأول للمدن الجامعية

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شارك طلبة وطالبات المدن الجامعية في منافسات الملتقى الرياضي الأول للمدن الجامعية بالجامعات المصرية والذي نظمته جامعة السادات برئاسة ورعاية الدكتور أحمد محمد بيومي، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال المنافسات التي شارك بها طلاب ١٥ جامعة مصرية حصل طلبة وطالبات المدن الجامعية بجامعة عين شمس على المركزين الأول والثاني في تنس الطاولة طالبات والمركز الثاني في تنس الطاولة طلبة والمركز الثاني في الكرة الطائرة طالبات والثالث في كرة القدم طلبة.

جاءت مشاركة طلاب جامعة عين شمس في الملتقى تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد مدير عام المدن الجامعية، ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأحد، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بمسئولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة في المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية؛ لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلًا عن وجود 650 مستشفى تابعة لوزارة الصحة تسهم جميعها فى خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.