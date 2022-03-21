في اجتماع استثنائي.. البنك المركزي يعلن رفع الفائدة 1%

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي السيولة المحلية لتصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.29%، جاء ذلك خلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم.

وأكد البنك المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 1.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 60.53%

وينقسم المعروض النقدي إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي محققاً ارتفاعاً ليصل إلى 701.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 680.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ532.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت أشباه النقود لتصل إلى 4.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 17.46%

وتنقسم أشباه النقود إلى ودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 175.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ135.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لترتفع إلى 493.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ512.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.