كواليس لقاءات البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة أنبا أنطوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا.

حيث عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشيته.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور عباس زواش مدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف عقب تولي الدكتور زواش منصبه مديرًا للدراسات بالمعهد الفرنسي مؤخرًا.

وقدم الضيف خلال اللقاء عرضًا لترتيبات احتفالية المعهد بذكرى مرور مئتي عام على اكتشاف حجر رشيد بواسطة العالم الفرنسي شامبيليون، والمقرر إقامته نهاية العام الجاري.

حضر اللقاء الدكتورة نجلاء حمدي بطرس الباحث بالمعهد.

يذكر أنه زار قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت كاتدرائية القديس يوسف التابعة للكنيسة المارونية، وكان في استقباله الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر.

وشهد قداسة البابا الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة القديس يوسف المارونية، حيث تم خلالها افتتاح قاعتي: "البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة".

وألقيت عدة كلمات من قداسة البابا وغبطة الكاردينال وعدد من الحضور، وقدمت إدارة مدارس القديس يوسف، هدية تذكارية لقداسة البابا تواضروس وغبطة الكاردينال مار بشارة الراعي وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق ونيافة المطران جورج شيحان. كما تم تكريم عدد من خريجي المدرسة المارونية.

حضر الحفل السفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة ونيافة المطران نيكولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح منسق العلاقات عن الكنيسة القبطية بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

