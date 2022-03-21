فى يومها العالمى.. كيف تتعامل مع طفل مصاب بمتلازمة دوان؟

يحتفل العالم اليوم الإثنين 21 مارس باليوم العالمي بمتلازمة دوان، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 مارس يوما عالميا لمتلازمة داون، ويُحتفل به سنويا اعتبارا من عام 2012.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “webmd ” طرق التعامل مع طفل مصاب بمتلازمة دوان.

ما هي متلازمة داون؟

متلازمة داون هي حالة وراثية تسبب مشاكل جسدية ونمائية خفيفة إلى خطيرة، و متلازمة داون هي حالة تستمر مدى الحياة. على الرغم من أنه لا يمكن علاجه، فإن الأطباء يعرفون عنه الآن أكثر من أي وقت مضى إذا كان طفلك يعاني من ذلك، فإن الحصول على الرعاية المناسبة في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مساعدته على عيش حياة كاملة وذات مغزى.

نصائح يومية للتعامل مع الأطفال المصابة بمتلازمة دوان:

- امنح طفلك الأعمال المنزلية في جميع أنحاء المنزل. فقط قسّمهم إلى خطوات صغيرة وكن صبورًا.

- اجعل طفلك يلعب مع أطفال آخرين مصابين بمتلازمة داون ولا يعانون منه.

- حافظ على توقعاتك عالية بينما يحاول طفلك ويتعلم أشياء جديدة.

- خصص وقتًا للعب والقراءة والاستمتاع والخروج معًا.

- ادعم طفلك في القيام بالمهام اليومية بمفرده.

- قم بإنشاء روتين يومي والتزم به قدر الإمكان.

- ساعد طفلك على التغيير من نشاط إلى آخر بإشارات واضحة جدًا.

- استخدم الصور لعمل جدول يومي يمكن لطفلك رؤيته.

- تجنب قول "هذا خطأ" لتصحيح الأخطاء.بدلاً من ذلك ، قل ، "حاول مرة أخرى".

- أثناء عملك مع الأطباء والمعالجين والمعلمين ، ركز على احتياجات طفلك بدلاً من الحالة.

- انظر إلى ما يتعلمه طفلك في المدرسة ومعرفة ما إذا كان بإمكانك استخدام هذه الدروس في حياتك المنزلية.

- عندما تتحدث إلى طفلك ، اجعل الأمر بسيطًا .

-اطلب من طفلك إعادة التوجيهات إليك حتى تعرف أنك قد فهمت.

- دع طفلك يتخذ القرارات عندما يكون ذلك منطقيًا.

- اسمح لهم بالمخاطرة المعقولة.

- ادعمهم في حل المشكلات ، مثل كيفية التعامل مع مشكلة مع الأصدقاء أو التعامل مع مشكلة في المدرسة.