الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: القوات الجوية الروسية غيرت استراتيجيتها الهجومية

طائرات روسية
طائرات روسية

قال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية الروسية غيرت استراتيجيتها الهجومية في أعقاب ما اعتبرته "خسائر أولية تكبدتها".

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، قوله اليوم الإثنين: "خلال 25 يوما، تكبد الروس خسائر فادحة في القوات البرية والجوية - 96 طائرة و 118 مروحية والعشرات من صواريخ كروز والطائرات المسيرة".

وأوضح أنه "في استجابة لهذه الخسائر، ظهرت استراتيجية جديدة وعلى مدار يومين يوجد هناك استخداما متزايدا لطائرات الاستطلاع بدون طيار لرصد نتائج الهجمات الصاروخية".

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه "منذ بداية العملية العسكرية (24 فبراير الماضي)، تم تدمير 214 طائرة مسيرة أوكرانية، و1483 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، 150 راجمة صواريخ، و584 مدفعا، فضلا عن 1279 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية الروسية غيرت استراتيجيتها الهجومية في أعقاب ما اعتبرته "خسائر أولية تكبدتها".

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، قوله اليوم الإثنين: " خلال 25 يوما، تكبد الروس خسائر فادحة في القوات البرية والجوية - 96 طائرة و 118 مروحية والعشرات من صواريخ كروز والطائرات المسيرة".

وأوضح أنه "في استجابة لهذه الخسائر، ظهرت استراتيجية جديدة وعلى مدار يومين يوجد هناك استخداما متزايدا لطائرات الاستطلاع بدون طيار لرصد نتائج الهجمات الصاروخية".

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه "منذ بداية العملية العسكرية (24 فبراير/ شباط الماضي)، تم تدمير 214 طائرة مسيرة أوكرانية، و1483 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، 150 راجمة صواريخ، و584 مدفعا، فضلا عن 1279 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه "منذ بداية العملية العسكرية (24 فبراير/ شباط الماضي)، تم تدمير 214 طائرة مسيرة أوكرانية، و1483 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، 150 راجمة صواريخ، و584 مدفعا، فضلا عن 1279 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وزارة الدفاع استراتيجية العسكري روسية طائرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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