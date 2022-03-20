انتشال جثة غريق بنهر النيل في الحوامدية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثة غريق بنهر النيل بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.

كان قد تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بمدينة الحوامدية.

على الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية، وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال جثة الغريق، وتبين أنه شاب في مقتبل العمر، لا يوجد بها إصابات ظاهرية وعثر بحوزته على متعلقاته الشخصية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.