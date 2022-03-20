الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية عبر الإنترنت غدًا

أوكرانيا
أوكرانيا

يستأنف الوفدان الروسي والأوكراني المحادثات عبر الإنترنت في 21 مارس الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى، اليوم الأحد، أنه من المقرر عقد اجتماع عبر الإنترنت بين الوفدين الروسي والأوكراني في 21 مارس الجاري.

ومن جهة أخرى، أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي في المحادثات القائمة بين موسكو وكييف، اليوم الأحد، أنه يجب الموافقة أولًا على نص اتفاق التسوية بين روسيا وأوكرانيا قبل الإشارة إلى إمكانية عقد قمة بين رئيسي البلدين.

وقال ميدينسكي - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه يجب على مفوضي البلدين إعداد نص الاتفاق والموافقة عليه، قُبيل الحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما أضاف أنه يجب أن يوقع وزيرا خارجية كلا من موسكو وكييف على نص الاتفاق، وبعد ذلك يمكن مناقشة إمكانية عقد قمة.

يُذكر أن مستشار مكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك صرح في وقت سابق أنه قد يتم تنظيم اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بعد الانتهاء من العمل على وثيقة التسوية، مُشيرًا إلى أن محادثات السلام مع روسيا قد تستغرق عدة أسابيع لحل الأزمة الراهنة.

الوفدان الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي كييف موسكو

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وائل لطفي

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