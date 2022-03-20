الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد لقائه السيسي.. تعرف على الكاردينال مار بطرس الراعي

الكاردينال ماربطرس
الكاردينال ماربطرس الراعي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الكاردينال مار بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، بحضور سفير لبنان بالقاهرة علي الحلبي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شدد على الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.

في السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الكاردينال مار بطرس الراعي:

ولد مار بطرس في 25 فبراير 1940  في قرية حملايا في قضاء المتن محافظة جبل لبنان، والده هو يوسف الراعي ووالدته ثمينة، وعاش منخرطًا في صفوف الرهبنة المريمية المارونية، ثاني أكبر رهبنات لبنان بعد الرهبنة اللبنانية المارونية 1953 وأبرز نذوره المؤقتة في أكتوبر 1957 وتابع دراسته في اللاهوت والفلسفة في كلية دير سيدة الجمهور التابعة للآباء اليسوعيين، حتى إبرازه النذور الدائمة في 31 يوليو 1962.

الكاردينال مار بشارة في لبنان
يحرص بشارة على تنفيذ دوره بحكمة، فقد تجول على الأبرشيات المارونية في لبنان وزيارة جونيه، ثم زار في  قضاء المتن الشمالي وأنطلياس، كما زار العاصمة بيروت حيث التقى مفتي لبنان ورئيس المجلس الشيعي الأعلى وشيخ عقل الدروز، فضلاً عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، كما زار بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

التعاون مع الدول العربية:

يحرص مار بطرس على زيارات رعوية للدول العربية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام، ففي عام 2012 زار دولة قطر، وصرح أنه فخور بالانتماء إلى العالم العربي، وصرح أيضًا أنه يجب أن يكون هناك إلى أن تشبك الأسرة العربية أيديها أكثر فأكثر، وتتعاون بعضها مع بعض لكي ينتصر كل بلد من بلداننا وينمو، ونصبح أسرة عربية واحدة".

زار العراق والأردن والسعودية وكان له زيارة لمصر في عام 2012 للقاهرة والإسكندرية وحضر جنازة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية الذي توفي خلال اليوم الأول من الزيارة.

مجلس الوزراء لبنان السيسي مفتى الجمهورية عبدالفتاح السيسي البابا شنودة دولة قطر كافة المجالات المتحدث الرسمي

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