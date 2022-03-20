الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بمشاركة أبطال العالم.. انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش فى نادى مدينتى

جريدة الدستور

تحت رعاية الاتحاد المصري للإسكواش، انطلقت صباح اليوم فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش في نادي مدينتي الرياضي.

ويشارك في بطولة الجمهورية المفتوحة عدد من أبطال العالم، ففي بطولة السيدات تشارك المصنفة الثانية على العالم نوران جوهر ، والمصنفة الثالثة هانيا الحمامي والمصنفة السابعة سلمى هاني . 

وفي بطولة الرجال يشارك على فرج بطل العالم، ومصطفى عسل المصنف رقم 5 على العالم ومروان الشوربجي المصنف رقم 7 على العالم، وتستمر فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش حتى يوم الأربعاء المقبل 23 مارس.

واستضاف نادي مدينتي منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات للإسكواش، في الفترة من 10 إلى 18 مارس الجاري.

 وأشاد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، بالتنظيم المثالي للبطولة، مؤكداً على إن مجمع إسكواش مدينتي مواصفاته عالمية، ومؤهل لاستضافة بطولات العالم. وأشار إلى أن البطولة تميزت على المستويين التنظيمي والفني، وهو ما يؤكد على استمرارية مصر في صدارة التصنيف العالمي للعبة.

 

نادي مدينتي مدينتي بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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