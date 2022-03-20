تصدر اسم رانيا يوسف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حيث بحث عدد كبير من الجمهور عن اسمها، خاصًة بعد حديث أحد أزواجها السابقين عنها.

سر تصدر الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل

وتحدث المنتج محمد مختار، الزوج السابق للفنانة رانيا يوسف، عن الأخيرة والخلافات التي حدثت بينهما بعد الانفصال دون سبب واضح، وعن أوجه التشابه بينها وبين زوجته السابقة أيضًا نادية الجندي.

وقال مختار، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة"، السبت، إنه لا يعلم سبب وجود خلافات بينهما بعد الانفصال، لكنهما أصبحا منذ سنة ونصف وبعد تدخل أطراف خارجية منهم المحامي فريد الديب على علاقة جيدة.

التشابه بين رانيا يوسف ونادية الجندي

وقال المنتج محمد مختار إنه لم يشعر بفرق عندما تزوج الفنانة نادية الجندي التي تكبره في العمر والفنانة رانيا يوسف التي تصغره بسنوات، لافتًا إلى أن الاثنتين تتمتعان بروح شبابية.

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أضاف محمد مختار خلال حلوله ضيفا في برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر شاشة "الحياة" "محستش بفرق بين الاتنين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة".

من ناحية أخرى قال محمد مختار إنه لا يمانع إنتاج أعمالا لغادة عبد الرازق ورانيا يوسف ومنة شلبي:"ليا الشرف اني انتج أعمال للتلاتة والدور هينادي صاحبه".

أضاف مختار أنه أنفق تكاليف مرتفعة فى إنتاج أفلامه السينمائية وثروته الحالية من أموال والديه: "أنا عمري ما رديت على تصريحات رانيا يوسف عني، وإحنا دلوقتي علاقتنا كويسة، وأنا عمري ما تخليت عن بناتي، بس كان في عِنّد مني ومنها، والولاد كانوا بيدفعوا الثمن، واتصالحنا عشان خاطر عيون البنات".