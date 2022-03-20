الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سر تصدر الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تصدر اسم رانيا يوسف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حيث بحث عدد كبير من الجمهور عن اسمها، خاصًة بعد حديث أحد أزواجها السابقين عنها.

سر تصدر الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل

وتحدث المنتج محمد مختار، الزوج السابق للفنانة رانيا يوسف، عن الأخيرة والخلافات التي حدثت بينهما بعد الانفصال دون سبب واضح، وعن أوجه التشابه بينها وبين زوجته السابقة أيضًا نادية الجندي.

وقال مختار، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة"، السبت، إنه لا يعلم سبب وجود خلافات بينهما بعد الانفصال، لكنهما أصبحا منذ سنة ونصف وبعد تدخل أطراف خارجية منهم المحامي فريد الديب على علاقة جيدة.

التشابه بين رانيا يوسف ونادية الجندي

وقال المنتج محمد مختار إنه لم يشعر بفرق عندما تزوج الفنانة نادية الجندي التي تكبره في العمر والفنانة رانيا يوسف التي تصغره بسنوات، لافتًا إلى أن الاثنتين تتمتعان بروح شبابية.

اقرأ ايضا

txt

عقب تصدر أحمد سعد التريند.. رسالة غامضة لـ سمية الخشاب

أضاف محمد مختار خلال حلوله ضيفا في برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر شاشة "الحياة" "محستش بفرق بين الاتنين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة".

من ناحية أخرى قال محمد مختار إنه لا يمانع إنتاج أعمالا لغادة عبد الرازق ورانيا يوسف ومنة شلبي:"ليا الشرف اني انتج أعمال للتلاتة والدور هينادي صاحبه".

أضاف مختار أنه أنفق تكاليف مرتفعة فى إنتاج أفلامه السينمائية وثروته الحالية من أموال والديه: "أنا عمري ما رديت على تصريحات رانيا يوسف عني، وإحنا دلوقتي علاقتنا كويسة، وأنا عمري ما تخليت عن بناتي، بس كان في عِنّد مني ومنها، والولاد كانوا بيدفعوا الثمن، واتصالحنا عشان خاطر عيون البنات".

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف تصدر التريند زوجها السابق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

«هغيّر اسمى».. سيدة مصر القديمة تكشف كواليس لقاء الرئيس السيسى «صور»

غياب الفنانين عن جنازة زكى فطين عبدالوهاب

«الغرف التجارية»: التخفيضات تصل إلى 35% بمعارض «أهلا رمضان»

«الرعاية الصحية» تطلق خدمة الحقن الموضعي للمفاصل ببورسعيد

نجاح ولادة 3 توائم لسيدة في الشهر الثامن بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة