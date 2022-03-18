عقب تصدر أحمد سعد التريند.. رسالة غامضة لـ سمية الخشاب

تصدر الفنان أحمد سعد، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع السوشيال ميديا وموقع التغريدات المصغر "تويتر"، وذلك بعدما تداوّل مستخدمي السوشيال ميديا فيديو له وهو يحاوّل أن يجسد الأغنية الخاصة به التي طرحها مؤخرًا وحملت اسم "سيايرنا يا دنيا".



وسخر عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الفيديو الذي نشره الفنان أحمد سعد، حتى أن الفنانة سمية الخشاب زوجته السابقة نشرت تغريدة غامضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات المصغر "تويتر".



وكتبت سمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏الحمد لله الذي نجانا 😂😂😂"، ودوّنت تغريدة أخرى أيضًا قائلًة: "‏😂😂😂😂😂😂😂 مش قادرة".

الفنان أحمد سعد

وتمكن الفنان أحمد سعد من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال أغنيته الجديدة "عليكي عيون".

وحققت أغنية "عليكي عيون" للفنان أحمد أسعد نسبة مشاهدة أقتربت من الـ 700 الف بعد طرحها بساعات قليلة .

أغنية "عليكي عيون" من غناء وألحان أحمد سعد ومن كلمات محمد الشافعي.



وكان قد تصدر الفنان أحمد سعد محرك البحث جوجل بعد ساعات من إعلانه استعداده لاستقبال مولود جديد من زوجته علياء بسيوني.

ونشر أحمد سعد ، فيديو له مع زوجته أثناء تواجدهما في "بالون" وكشف عن استعداده لاستقبال طفلة من زوجته الجديدة التي ارتبط بها بعد انفصاله عن سمية الخشاب.

عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني:

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه 22 أغسطس الماضي على مصممة الأزياء علياء بسيونى .

وهنأت الإعلامية رضوى الشربيني، المطرب أحمد سعد على عقد قرانه ..وكتبت رضوى الشربيني: “مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. خلى بالك يا أحمد”.

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه، عبر صورة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.