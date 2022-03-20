البطريرك الماروني اللبناني: الرئيس السيسي مستعد لدعم قضية لبنان

شكر البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال «الراعي» عن زيارته لمصر: «الرئيس السيسي عبر عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان، وقلت له إن لبنان مريض ونحن بحاجة إلى علاج مرضه، وهو عدم تطبيق اتفاق الطائف، والحل هو إعلان الحياد».

وأضاف «الراعي»: «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحب لبنان واللبنانيين، وشكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ، مما يعبر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين، وعلى مواقفه الداعمة دائما للبنان، وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مستعد لدعم قضية لبنان، مضيفا: «قلت له إن الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها، إنما هناك دور للعرب والمجتمع الدولي».

واستطرد: «هناك علاقة صداقة بيننا وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لم يقصر في متابعة قضية لبنان الملتزم والعضو المؤسس فيها، ولا يمكن للجامعة ترك لبنان مرميا على الطريق، إنما يجب العمل أكثر وأكثر من أجله».

وناشد البطريرك الماروني اللبنانيين بالقول: «شاركوا بكثافة في الانتخابات، ولا يمكن الاختيار بين الذهاب أو عدمه، فهذا واجب عليكم، وانتخبوا من تعتقدون أنهم يلبون طموحاتكم، ولا تتخلّوا عن دور المساءلة والمحاسبة».

واختتم المقابلة قائلا: «تحدثنا عن موضوع سلاح "حزب الله" الذي خرج من يد اللبنانيين، ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحل جزء من المشكلة».