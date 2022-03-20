الأم المثالية بأسيوط: زوجي شارك في حرب أكتوبر وترك لي 3 أطفال

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن فوز الحاجة علية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن صاحبة الـ71 عاما من قرية نزالي جنوب بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بالأم المثالية على المحافظة.

وقالت الحاجة علية عبد الهادي: تزوجت في عام 71 بزوجي أحمد علي حسين وكان يعمل بالسكة الحديد وعقب الزواج بعام ونصف شارك في حرب أكتوبر عام 73 وكان من ضمن فرقة الاستطلاع بموقعة الثغرة وتم أسره في الحرب ومكث عدة أشهر ثم عاد إلى مصر ومكث حتى توفاه الله في عام 197‪9م

وأضافت الحاجة علية أن زوجي توفي تاركا لي 3 من الأبناء وهم خالد بكالوريوس تجارة وعلى ليسانس تربية وإبراهيم ليسانس شريعة وقانون وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامان ونصف.

وأكدت الحاجة علية أن التعليم له أهمية كبرى وعلى الجميع أن يركز كل اهتماماته في تعليم أبنائهم خاصة وأننا في مرحلة جديدة ونحتاج الى التكاتف والترابط خلف بلدنا الغالية للنهوض بها في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية والمتميزين علميا للارتقاء بوطننا الغالي.

وقال علي نجل الحاجة علية: عقب وفاة والدي عكفت والدتي على تربيتنا وكانت حريصة كل الحرص على إلحاقنا بأفضل المدارس حتى نحصل على تعليم عالي.

وأوضح علي أن والدتي كانت حريصة على الاهتمام بالتعليم لايمانها الكامل بأن التعليم هو سر نهضة الأمة والارتقاء بها، وكانت تواصل الليل بالنهار لدفعنا إلى الاهتمام بالدراسة والتعليم.

وأشار إلى أن والدته لا تعمل وكان هذا دافع قوي أمامها لتكريس يومها لدعمنا في العملية التعليمية حتي نحصل علي المؤهلات العليا.