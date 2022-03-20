الإندبندنت: جونسون يتعرض لانتقادات بسبب مقارنة الوضع في أوكرانيا ببريكست

أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حالة من الغضب من خلال مقارنة الحرب في أوكرانيا بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتعرض جونسون لانتقادات بسبب مقارنته - في مؤتمر الربيع لحزب المحافظين أمس السبت - الشعب الأوكراني بالبريطانيين الذين صوتوا لصالح بريكست، ودعت بعض الأصوات داخل أوروبا إلى استبعاده من اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث يأمل جونسون في الانضمام إلى قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا للصحيفة، قال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك: "بوريس جونسون يشبه قتال الأوكرانيين بتصويت الشعب البريطاني لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" .. وأضاف: "بوريس، كلماتك تسيء إلى الأوكرانيين والبريطانيين والفطرة السليمة".

من جانبه، قال وزير الخارجية السويدي الأسبق كارل بيلدت إن تعليقات جونسون يجب أن تستثنيه من حضور اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل مع بايدن .. وأضاف: "هذا أمر مخز حقا .. يجب التخلي عن أي تفكير في دعوة هذا الرجل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي".

كما انتقد رئيس الوزراء الفنلندي السابق، ألكسندر ستوب، ما قاله رئيس الوزراء البريطاني، وقال إن مقارنة سعي أوكرانيا للتحرر من العملية العسكرية الروسية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أمر مبتذل"، مضيفا :"بوريس جونسون، من فضلك توقف عن هذه المقارنات غير المنطقية".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد جاي فيرهوفشتات إن مقارنة جونسون بالقتال الشجاع لأوكرانيا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "أمر جنوني".