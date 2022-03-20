الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإندبندنت: جونسون يتعرض لانتقادات بسبب مقارنة الوضع في أوكرانيا ببريكست

جونسون
جونسون

أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حالة من الغضب من خلال مقارنة الحرب في أوكرانيا بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتعرض جونسون لانتقادات بسبب مقارنته - في مؤتمر الربيع لحزب المحافظين أمس السبت - الشعب الأوكراني بالبريطانيين الذين صوتوا لصالح بريكست، ودعت بعض الأصوات داخل أوروبا إلى استبعاده من اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث يأمل جونسون في الانضمام إلى قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا للصحيفة، قال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك: "بوريس جونسون يشبه قتال الأوكرانيين بتصويت الشعب البريطاني لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" .. وأضاف: "بوريس، كلماتك تسيء إلى الأوكرانيين والبريطانيين والفطرة السليمة".

من جانبه، قال وزير الخارجية السويدي الأسبق كارل بيلدت إن تعليقات جونسون يجب أن تستثنيه من حضور اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل مع بايدن .. وأضاف: "هذا أمر مخز حقا .. يجب التخلي عن أي تفكير في دعوة هذا الرجل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي".

كما انتقد رئيس الوزراء الفنلندي السابق، ألكسندر ستوب، ما قاله رئيس الوزراء البريطاني، وقال إن مقارنة سعي أوكرانيا للتحرر من العملية العسكرية الروسية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أمر مبتذل"، مضيفا :"بوريس جونسون، من فضلك توقف عن هذه المقارنات غير المنطقية".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد جاي فيرهوفشتات إن مقارنة جونسون بالقتال الشجاع لأوكرانيا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "أمر جنوني".

لندن بريكست أوكرانيا جونسون المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

موعد جنازة الفنان زكى فطين عبدالوهاب

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

موعد إلكتروني مع الطبيب.. تفاصيل «حلم 15 عاما» بالمستشفيات الجامعية

وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

شركة ميكنة المستشفيات الجامعية: سنقدم خدمة تضاهي المستشفيات العالمية

إحالة أوراق المتهم باغتصاب ابنة خالته وحرقها للمفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن محافظ القدس بكفالة بعد توقيفه ومنعه من السفر

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال