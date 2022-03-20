الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعدم 600 كيلو لحوم فاسدة ضبطت في ماركت شهير بالمطرية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، إعدام كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، عثر عليها داخل ماركت شهير وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط مسؤول عن محل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعُثر بداخل المحل على (600 كيلو جرام مقطعات لحوم جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، و تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بضبط مسؤول الماركت ومباشرة التحقيق معه وإعدام اللحوم المضبوطة.

نيابة المطرية الجزئية مجهولة المصدر تحريات المباحث ماركت شهير العثور

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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